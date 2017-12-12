Євродепутат Хармс прокоментувала рішення суду відпустити Саакашвілі

"Мене дуже тішить рішення суду відпустити Саакашвілі. Це – гарний знак того, що незалежні рішення приймаються в Україні. Рішення є добрим для внутрішнього розвитку і також для міжнародної репутації України".

Читайте такожСаакашвілі викликають на допит до ГПУ (документ)Так відреагувала європарламентар Ребекка Гармс на рішення Печерського суду відмовити прокурорам у застосуванні домашнього арешту для Саакашвілі у вигляді запобіжного заходу, передає Голос Америки.

А от британський аналітик Александр Кларксон наголосив, що це рішення ставить Порошенка в ніякове становище, адже Банкова вже змушена була відступати в протистоянні з Саакашвілі раніше.

"Тож, суд відпустив Саакашвілі. Це – ніяковий момент для Порошенка, особливо через те, що Саакашвілі неодноразово зневажав закон і змушував Банкову відступити. Зрештою, проблему Міші в Україні створив сам Порошенко, - зазначив Кларксон у "Твіттері".