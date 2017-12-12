Луценко заявив про тиск на нього у зв’язку зі справою Саакашвілі

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про тиск на нього у зв’язку зі справою проти екс-президента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі, якого звинувачують у сприянні учасникам злочинних організацій та приховуванні їхньої злочинної діяльності. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, посилаючись на слова Луценка.

"Думаю, що зараз справу розвалюють виключно політизацією цієї справи. На мене останній тиждень чиниться колосальний тиск, аби я закрив очі на те, що дозволяє собі апатрид Саакашвілі", – зазначив він.

При цьому Луценко заявив, що "держава, яка не вміє захищати себе від планів ФСБ та банди Януковича, приречена на розвал".

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"Я буду захищати свою державу, навіть якщо йдеться про Саакашвілі, з яким мене пов’язують багато років досить теплих відносин. Він перейшов червону межу. Не має права ніхто з тих, хто любить Україну, брати кошти Януковича задля повалення влади", – наголосив він.

Луценко висловив переконання, що якби Саакашвілі був не винуватим, то співпрацював би зі слідством.

"Я впевнений, що доказова база у нас наявна. Якби було не так, Саакашвілі не тікав би панічно постійно з-під допитів, а навпаки спокійно ходив би на них", – підкреслив генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі був затриманий 8 грудня у Києві.

Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора.

Учора, 11 грудня, Печерський суд Києва залишив без задоволення клопотання прокурора, який просив обрати Саакашвілі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.