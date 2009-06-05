У Ющенка натякають Росії, що не завадило б вибачитися

Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ вважає, що Росії не завадило б вибачитися за некоректні висловлювання в адресу України щодо розрахунків за газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу журналістам.

«Після того, як буде закінчено проплату, ми маємо підстави сподіватися на вибачення російської сторони за їхні непродумані, некоректні, принизливі щодо України та українського народу заяви та повідомлення, які були поширені в останні дні на весь світ, і передусім на Європу», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як повідомлялося, з кінця травня влада Росії та керівники “Газпрому” не раз заявляли про неспроможність України заплатити за спожитий у травні газ, що може призвести до припинення постачань газу в Європу вже в червні - на початку липня.

Сьогодні, 5 червня, на засіданні РНБО Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що протягом години травневий платіж у розмірі 3,8 млрд. грн. за спожитий Україною газ буде перераховано ВАТ «Газпром».