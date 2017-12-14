Путін не просто обрав сторону в конфлікті, а вдерся до України - Тіллерсон

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що президент Росії Володимир Путін не просто обрав сторону в конфлікті, а вдерся до іншої держави. Про це Тіллерсон заявив на форумі вашингтонського аналітичного центру Atlantic Council, передає Голос Америки.

Читайте такожТіллерсон назвав Україну, а не втручання у вибори, найбільшою проблемою у відносинах з Росією - ЗМІ"Одна справа, коли країни обирають ту чи іншу сторону в конфлікті – Росія обрала сторону Башара аль-Асада, а наш вибір був іншим; але коли одна країна нападає на територію іншої – так тривати не може. Вторгнення Росії до України є неприйнятним", - наголосив держсекретар США.

Тіллерсон зазначив важливість розблокування Мінського процесу. "Ці переговори були заморожені, коли я почав працювати на посаді і на нашій першій зустрічі Путін запитав, чи можливо призначити когось, хто б напряму працював з ним і з Кремлем над поновленням переговорів. Я призначив посла Курта Волкера, щоб він займався цим питанням", - заявив Тіллерсон.

Він підкреслив, що припинення насильства на Донбасі є найбільш нагальним питанням. "Там більше жертв серед цивільного населення в 2017 році, порівняно з 2016 роком. Кількість порушень режиму припинення вогню зросла на 60%", - сказав він.

Крім того, Тіллерсон згадав і питання Криму, яке не знято з порядку денного. "Ми повернемося до питання про Крим, - заявив Тіллерсон. - Я знаю, що Путін чітко зазначив, що це питання не розглядається, але з часом воно постане".

Серед інших можливих точок дотику з Росією Тіллерсон відзначив пошук можливостей для співпраці в таких сферах як протидія тероризму, однак наголосив на важливості протидії гібридним діям з боку Росії. "Як відомо, нам потрібно буде продовжувати протистояти гібридним ворожим діям Росії. Ми це відчули в наших виборах і ми отримуємо повідомлення від багатьох європейських країн, що вони відчувають те саме. Я не можу зрозуміти, чому Росія вважає, що це в її інтересах шкодити вільним і справедливим виборам в інших країнах. Чого ви сподіваєтесь досягти? Я цього не розумію і ніхто не здатен відповісти на це запитання. Однак, ми ясно заявляємо, що ми це бачимо і це треба зупинити", - заявив Тіллерсон.

"Ми підтримуємо діалог – дуже потужний діалог між військовими і потужний дипломатичний діалог і ми будемо продовжувати вести цей діалог, але, як ми говоримо нашим партнерам в Росії – нам потрібні гарні новини. Потрібно, щоб в цих відносинах відбулось щось позитивне, але зараз ми не можемо ні на що вказати. Ми чекаємо, ми чекаємо", - сказав держсекретар.