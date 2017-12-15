Порошенко переконаний, що Україна переможе у боротьбі з російським агресором

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Україна переможе у боротьбі з російським агресором.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час церемонії присвоєння імені Богдана Хмельницького окремому Київському полку президента України.

«Сьогодні наша з вами Держава Україна веде боротьбу за незалежність, відбиваючи російську агресію. Особовий склад окремого полку президента України гідно виконує визначені завдання на сході нашої держави», - заявив він.

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За словами президента, понад 240 військовослужбовців цього полку є учасниками бойових дій. «Дебальцеве, Щастя, Попасна, Савур-Могила, Станиця Луганська, Маріуполь, Широкине – далеко не повний перелік точок, де військовослужбовці полку гідно виконували завдання із захисту України», - сказав Порошенко.

На його переконання, спадкоємність поколінь українських захисників має знайти своє втілення у сучасних Збройних силах України. «У назвах, на знаменах українських військових частин обов’язково мають бути імена звитяжних воїнів, які з давніх давен збудували українське військо та здобули військову славу. Це надихатиме сучасних українських воїнів у боротьбі з російським агресором, в цій боротьбі ми обов’язково переможемо», - заявив глава держави.

Як повідомив Порошенко, він прийняв рішення про присвоєння імені Богдана Хмельницького полку президента як одній із військових частин Збройних сил України.

Також Порошенко наголосив, що «в боротьбі за незалежність Україну підтримує увесь світ».