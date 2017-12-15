ПАРЄ обговорить повернення Росії до Асамблеї (документ)

Бюро ПАРЄ створило спеціальну групу, яка займеться питанням представлення Росії в обох статутних органах Ради Європи, тобто повернення представників РФ до складу Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це йдеться у документі про створення ad-hoc комітету "з питання ролі та місії Парламентської асамблеї", який був схвалений 15 грудня на засіданні Бюро в Парижі. Копію ухваленого документа надав "Європейській правді" голова делегації України в ПАРЄ Володимир Ар'єв.

У документі йдеться про те, що група вивчатиме можливість виконання "параграфів 16-18 Резолюції №2186". Фактично ж йдеться про відновлення повноважень делегації Росії у ПАРЄ. Як відомо, повноваження росіян у асамблеї були обмежені від 2014 року через накладені на них санкції.

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Прихильники зняття з РФ санкцій пропонують ухвалити це рішення задля "синхронізації представленості РФ у двох статутних органах Ради Європи". Новостворена група має вивчити таку можливість.

"Спеціальна група Бюро матиме два завдання. По-перше, підготувати бачення, як гармонізувати правила регулювання участі та репрезентації держав-членів в обох статутних органах, при цьому зберігаючи повну повагу незалежності двох органів. По-друге, підготувати бачення щодо ролі та місії Парламентської Асамблеї як статутного органу Ради Європи та пан-європейського форуму для міжпарламентського діалогу, метою якого є вплив на всіх держав-членів", - йдеться у документі.

Між тим, документ, який має "Європейська правда", свідчить, що у текст рішення було внесено правку, яка суттєво змінила його на користь України.

Початково пропонувалося, що новостворена група має підготувати "пропозиції" щодо синхронізації органів, тобто проект рішення, який буде винесений на голосування в ПАРЄ. За підсумками дискусії Бюро асамблеї вирішило, що результатом роботи нового органу має стати "бачення", тобто звіт, який не є проектом документа і не може бути напряму винесений на голосування асамблеї.

Зазначається, що до спеціальної групи увійдуть президент асамблеї, голови політичних груп, голови національних делегацій та голови комітетів.

Згідно із текстом, спеціальна група має представити свій звіт на розгляд Бюро ПАРЄ найпізніше під час засідання в грудні 2018 року.