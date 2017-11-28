Більшість членів ПАРЄ підтримує позицію України щодо російської делегації – Ар’єв

Голова української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Володимир Ар'єв заявляє, що більшість членів ПАРЄ вважає, що російська делегація має повернутися в Асамблею тільки після припинення агресії проти України.

Про це Ар'єв сказав в ефірі телеканалу "112 Україна", коментуючи заяву генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда про те, що він виступає за скасування санкцій проти російської делегації в ПАРЄ.

За словами Ар’єва, такий заклик Ягланда підриває засади Ради Європи і дискредитує цю організацію.

"Ця заява і така позиція, я вважаю, є достатньо збоченою, оскільки вона фактично означає, що генеральний секретар Ради Європи (організація, яка була створена для захисту прав людини і верховенства права) він закликає захистити права 130 млн громадян Росії через те, щоб уникнути виходу країни з цієї організації за рахунок суттєвого погіршення ситуації з правами людини в Україні і за рахунок порушення прав українських громадян, зокрема кримських татар і українців в Криму, людей, які мешкають на окупованій території Донбасу, а також тих громадян, 1,5 млн, які виїхали з Донбасу через російську агресію.

Фактично це заклик, який можна розцінити, що він підриває саму основу Ради Європи і дискредитує цю організацію, оскільки він робиться генсеком цієї організації. Тому в даному разі я вважаю, що це обурлива річ", - сказав Ар'єв.

Голова української делегації також зазначив, що його колеги з ПАРЄ так само обурені тим, що відбулося.

"Ми знали, що Ягланд промотує повернення російської делегації в ПАРЄ, але, перш за все, це йде проти принципів Ради Європи, саме те, чим він обґрунтовує свою позицію, а друге - це втручання в справи ПАРЄ. ПАРЄ - це окрема структура в системі Ради Європи, вона має свого президента і генсекретаря", - сказав Ар’єв.

Він підкреслив, що Ягланд не є керівником парламентської частини організації.

«Тому в даному разі це можна розцінити як пряме втручання Ягланда в справи, які є суто справами ПАРЄ, оскільки повернення російської делегації визначається на початку кожного року, коли оновлюються повноваження всіх делегацій, і, згідно зі статутом ПАРЄ, лише Асамблея може вирішувати, приймати російську делегацію чи не приймати взагалі, чи приймати її з санкціями і обмеженнями, як це сталося у 2015 році, і голосування за це відбувається лише делегатами ПАРЄ», - пояснив Ар’єв.

За його словами, генсек Ради Європи жодним чином не мав права і мандату від ПАРЄ робити такі заяви.

«Чи вояжі на кшталт того, що він робить, промотуючи повернення російської делегації в асамблею", - зазначив голова української делегації у ПАРЄ.

На питання про те, у чому полягає мотив Ягланда, Ар’єв сказав: "Мені важко точно сказати, чим керується Ягланд. Він, очевидно, вважає, що треба залишати Росію членом цієї організації попри все… У Ягланда давно достатньо теплі стосунки з Володимиром Путіним, і він, я думаю, хоче певним чином допомогти своєму другу, зробити подарунок перед виборами президента у 2018 році".

Разом з тим голова української делегації підкреслив, що більшість членів делегацій у ПАРЄ дотримуються позиції щодо повернення росіян лише після припинення агресії проти України.

"Переважна більшість тих, з ким ми спілкувалися, досить багато членів ПАРЄ сходяться на думці, що Росія має повертатися в асамблею лише після того, як вона здійснить серйозні кроки щодо деескалації своєї агресії проти України", - наголосив Ар’єв.

Крім того, на запитання про те, чи зможе Україна залишити ПАРЄ, якщо Росія повернеться до складу Асамблеї, Ар’єв відповів: "Українська делегація у випадку такого гіпотетичного варіанту розглядає кілька варіантів, але всі вони не є позитивними для Асамблеї - від повного припинення відносин з ПАРЄ до мінімізації відносин. Але я дуже сподіваюся, що Асамблея ухвалить рішення, яке відповідає духу цієї організації, а не буде вестися на чиюсь політичну кон’юнктуру".

Читайте такожУкраїнській делегації немає що робити в ПАРЄ в разі повернення РФ до Асамблеї – Ар’єв

Як повідомляв УНІАН, на квітневій сесії в 2014 році ПАРЄ позбавила російську делегацію до січня 2015 року права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів Асамблеї за анексію Криму. Відтоді РФ фактично бойкотує засідання Асамблеї і вимагає поновлення її прав у повному обсязі.

Нещодавно генеральний секретар Ради Європи Ягланд у коментарі The Financial Times висловив занепокоєння, що Росія може залишити Раду Європи.

За словами Ягланда, Москва може залишити організацію, якщо її вимоги не будуть виконані, що в підсумку позбавить 140 млн росіян можливості звертатися до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі, де третина справ стосується РФ.

За даними видання, влітку Росія призупинила виплату щорічних внесків до Ради Європи у розмірі 33 млн євро. Загалом бюджет організації становить 450 млн євро.

В МЗС України заявили, можливе повернення делегації РФ до ПАРЄ без відновлення територіальної цілісності України та виведення російських військ суперечитиме міжнародному праву.

Крім того, постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявив, що фінансові лобісти використовують відмову Росії сплачувати внески в Раду Європи з метою змусити організацію піти на поступки РФ.