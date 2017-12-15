Постачання РФ зброї та військових є головною причиною загострення ситуації на Донбасі - постпред України у Женеві

Постійний представник України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Юрій Клименко наголошує, що постачання Росією зброї та військового персоналу є головною причиною загострення ситуації у Донецькій і Луганській областях.

Про це повідомляється на сайті Постійного представництва України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Зазначається, що сьогодні в Раді ООН з прав людини відбувся інтерактивний діалог щодо ситуації з правами людини в Україні. Зокрема, було представлено чергову 20-ту доповідь Управління верховного комісара ООН з прав людини щодо ситуації у галузі прав людини в Україні. Доповідь підготовлена за підсумками діяльності Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні у період з 16 серпня по 15 листопада 2017 року.

Вона була представлена заступником верховного комісара ООН з прав людини Кейт Гілмор. Вона привернула увагу до грубих порушень прав людини на окупованому Донбасі та в тимчасово анексованому Криму, йдеться у повідомленні.

"Постійний представник України Клименко підкреслив, що безперервне постачання Російською Федерацією зброї та військового персоналу на Донбас через неконтрольовані ділянки кордону між Росією та Україною залишається головною причиною ескалації в ОРДЛО. Серйозні порушення прав людини Російською Федерацією на території України можуть бути зупинені лише за умови деокупації Криму, виведення російських регулярних військових формувань, найманців та зброї з Донбасу, звільнення заручників та незаконно утримуваних громадян України", - наголошується у повідомленні.

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Зазначається, що позитивно було відзначено роботу Моніторингової місії з документування масштабних злочинів, скоєних проти українських громадян в окупованому Криму, на територію якого російська окупаційна влада забороняє доступ міжнародним правозахисним механізмам. У цьому контексті Клименко підкреслив, що притягнення окупаційної влади до відповідальності за невиконання своїх зобов'язань за міжнародним правом є головною метою резолюції “Ситуація у галузі прав людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)”. Учасників дискусії було закликано підтримати зазначений документ під час його розгляду наступного тижня на пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ООН.

"У світлі рекомендацій Венеціанської комісії, висловлених щодо окремих положень закону України “Про освіту”, Клименко наголосив, що рішення Комісії дозволяє перевести питання про подальшу реалізацію освітньої реформи в Україні виключно в експертну сферу. Було висловлено сподівання на конструктивний підхід партнерів України та готовність нашої держави надавати всю необхідну інформацію про наступні кроки України з метою забезпечення прозорості процесу реформування освіти і уникнення подальшої політизації чи непорозумінь", - сказано у повідомленні.

У дискусії взяли участь делегації 22 країн-членів ООН, ЄС та неурядових міжнародних організацій.