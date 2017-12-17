Марш за імпічмент: мітингувальники покидають Жовтневий після сутичок з поліцією, у хід пішли петарди і слізогінний газ

Екс-голова Одеської ОДА, лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі закликав учасників акції "Марш за імпічмент» відійти від Жовтневого палацу в центрі до Майдану незалежності. Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення Саакашвілі пояснив бажанням уникнути сутички з поліцією.

Частина учасників акції "Марш за імпічмент" не хоче дослухатися до закликів Міхеїла Саакашвілі повернутися на Майдан Незалежності. Як передає кореспондент УНІАН, між мітингувальниками біля центрального входу Жовтневий палац відбувається суперечка чи повертатися на Майдан.

Зокрема, деякі учасники акції наполягають, що треба продовжувати здійснити намір пройти в середину Жовтневого палацу.

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Інша частина наполягає повертатися назад.

Окрім того, до протестувальників підійшов народний депутат України Єгор Соболєв та намагається закликати усіх активістів покинути Жовтневий палац.

Наразі ситуація виглядає так, що Соболєву вдається переконати мітингувальників, щоб не продовжувати штурм Жовтневого палацу.

Таким чином мітингувальники вийшли з середини палацу і більше не намагаються відтіснити правоохоронців. Одночасно біля входу в палац мітингувальники продовжують залишатися на місцях.

Учасники акції почали кидати петарди в правоохронців, на що вони в свою чергу застосували сльозогінний газ.

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Як передає кореспондент УНІАН, після заклику Саакашвілі повернутися на Майдан, мітингувальники почали поступово покидати околиці Жовтневого палацу та повертаються на Майдан. Перед цим машина з гучномовцем, яку привезли організатори маршу за імпічмент від’їхала від Жовтневого палацу.

Частина людей відійшла, але інша частина активістів почали кидати петарди та фаєри в правоохоронців. В свою чергу правоохоронці почали застосовувати сльозогінний газ, деяким мітингувальникам газ потрапив в очі.

В цей же час, народний депутат Семен Семенченко намагається переконати активістів не кидати петарди в правоохоронців.

Семенченко закликає людей припинити провокації. За його словами, в Жовтневому палаці відбувається концерт.

Він звертається з запитанням до активістів: «навіщо вам це все потрібно, там що Ахметов сидить?».