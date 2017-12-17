Правоохоронці виштовхують мітингувальників, які прорвалися до Жовтневого палацу
Близько півсотні правоохоронців намагаються виштовхати частину мітингувальників
Близько 50 правоохоронців намагаються виштовхати частину учасників акції «Марш за імпічмент», яким вдалося прорватися частково всередину Жовтневого палацу.
Як передає кореспондент УНІАН, правоохоронці одягнені в повне захисне екіпірування, в тому числі в шоломи та протигази.
Активістам вдалося майже на 3 метри просунутись в приміщення Жовтневого палацу, правоохоронці намагаються їх відтіснити.
На даний час штовханина між активістами і правоохоронцями припинилася, але обидві сторони не полишають своїх позицій.
Одночасно активісти знову сформували коридор від центрального входу Жовтневого палацу і пропонують правоохоронцями залишити приміщення палацу.
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Окремо частина активістів також надягла протигази, у деяких з них - лижні окуляри для захисту очей.
На місці події відчувається запах їдкого газу. Учасники акції мають намір не полишати свого задуму прорватися всередину Жовтневого палацу.
Обидві сторони, як правоохоронці, так і активісти кидають один в одного сторонніми предметами.
Кпім того, ліворуч і праворуч від центрального входу до палацу стоять ще близько сотні правоохоронців, але вони в ситуацію не втручаються.
Також за ситуацію спостерігаються представники Міжнародного Червоного хреста.