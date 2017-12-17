Порошенко прибув з офіційним візитом до Португалії (фото)
20:37, 17 грудня 2017Політика
970 0
Під час візиту заплановані зустрічі Порошенка з президентом Португалії Марселу Ребелу де Соуза, прем'єр-міністром Антоніу Коштою, головою Асамблеї Едуарду Феррі Родригешем.
Порошенко прибув з офіційним візитом до Португалії / фото president.gov.ua
Президент України Петро Порошенко сьогодні прибув з офіційним візитом до Португалії.
Читайте такожПорошенко та Грібаускайте проводять переговори "тет-а-тет" (фото)
Як нагадали у прес-службі глави держави, візит триватиме 17-18 грудня.
Під час візиту заплановані зустрічі Порошенка з президентом Португалії Марселу Ребелу де Соуза, прем’єр-міністром Антоніу Коштою, головою Асамблеї Едуарду Ферру Родрігешем.
Очікується підписання низки двосторонніх документів, що сприятимуть інтенсифікації співробітництва між Україною та Португалією в різних сферах.
Президент України також проведе зустріч з українською громадою, яка мешкає в Португалії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter