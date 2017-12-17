Порошенко прибув з офіційним візитом до Португалії (фото)

Президент України Петро Порошенко сьогодні прибув з офіційним візитом до Португалії.

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Як нагадали у прес-службі глави держави, візит триватиме 17-18 грудня.

Під час візиту заплановані зустрічі Порошенка з президентом Португалії Марселу Ребелу де Соуза, прем’єр-міністром Антоніу Коштою, головою Асамблеї Едуарду Ферру Родрігешем.

Очікується підписання низки двосторонніх документів, що сприятимуть інтенсифікації співробітництва між Україною та Португалією в різних сферах.

Президент України також проведе зустріч з українською громадою, яка мешкає в Португалії.