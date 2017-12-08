Порошенко сьогодні відвідає Литву з робочим візитом

Порошенко сьогодні, 8 грудня, відвідає Литву з робочим візитом. Про це повідомляє прес-служба президента.

"8 грудня 2017 року відбудеться робочий візит Президента України Петра Порошенка до Литовської Республіки з метою участі у Десятому засіданні Ради Президентів України і Литви. Під час засідання Ради будуть обговорені важливі питання двостороннього співробітництва у політичній, безпековій, торговельно-економічній та енергетичній сферах. За результатами засідання заплановано до підписання низку двосторонніх документів", - йдеться у повідомленні.

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Відбудуться окремі переговори президента України з президентом Литви Далєю Грібаускайте, спікером Сеймасу та прем'єр-міністром Литви.

Також у рамках візиту президенти України та Литви візьмуть участь у роботі українсько-литовського Економічного форуму.

Раніше повідомлялося, що Литва передасть Україні зброю на 2 мільйони євро.