Саакашвілі розповів, про що йшла мова у листі до Порошенка

Лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі підтвердив, що писав листа президенту України Петру Порошенку. Про це він заявив в ефірі телеканалу ZIK, передає dt.ua.

За словами політика, він передав лист на Банкову після звільнення з-під варти.

"Я робив те, що роблять переможці, люди, впевнені в своїй правоті. Я йому сказав: "Ви мене звинуватили неправильно. Ви не можете не знати, що це образа - називати мене російським агентом", - розповів Саакашвілі.

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Одіозний політик запевнив, що у нього немає особистого конфлікту з Порошенком, і що він не відчуває особисту неприязнь до президента України і поважає пост глави держави.

"Мені сказали, що через кілька днів президент готовий зустрітися. Але я сказав: "Ні, так не піде. Я не та людина, яка буде через задні двері кудись заходити", - додав Саакашвілі.

Він заявив, що наполягає на публічному діалозі з Порошенком про припинення корупційних схем та відсторонення від влади їх вигодонабувачів.

"Крадене вони повинні повернути, але перехід повинен бути мирним. У країни немає двох років", - зазначив Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі написав листа Порошенко з пропозицією примирення.