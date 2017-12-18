З димовими шашками й Саакашвілі на паркані: з'явилося нове відео штурму Жовтневого палацу в Києві

Опубліковано новий відеозапис спроби штурму Жовтневого палацу в Києві, який влаштували учасники "Маршу за імпічмент", організованого 17 грудня лідером партії "Рух нових сил" Міхеїлом Саакашвілі.

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На кадрах зафіксовано, що Саакашвілі неодноразово закликав людей не піддаватися на провокації, передає "Апостроф".

Проте раніше він сам закликав людей йти в Жовтневий палац і влаштувати там штаб координаційної ради.

У свою чергу, за даними подій поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом замаху на захоплення державних або громадських будівель і загроз працівникам правоохоронного органу.