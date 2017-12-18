У четвер Рада може проголовувати за нового главу НБУ – ЗМІ

У четвер, 21 грудня, Верховна Рада може розглянути призначення голови Національного банку України.

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Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на джерело у профільному комітеті Ради.

"Прізвища поки немає, але в четвер з великою ймовірністю буде розглядатись питання голови правління НБУ", - повідомило воно.

Як повідомляв УНІАН, голова НБУ Валерія Гонтарева після трирічного перебування на посаді подала президенту Петру Порошенку прохання про відставку з 10 травня 2017 року і пішла у тривалу відпустку. З 11 травня 2017 року до призначення наступника Гонтаревої обов'язки глави НБУ виконує перший заступник голови Нацбанку Яків Смолій.

Відповідно до Конституції України, глава держави повинен подати на розгляд Верховної Ради наступника Гонтаревої, однак конкретні терміни в законодавстві не обмовляються. У кінці серпня представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що президент внесе на розгляд парламенту нову кандидатуру на пост глави Нацбанку до кінця вересня.