Сербські найманці на Донбасі: Україна готує жорстке звернення про цей "ганебний факт" - нардеп

Українська делегація готує звернення до Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору щодо присутності сербських найманців на окупованій частині Донецької області для участі у бойових діях проти Збройних сил України.

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Про це повідомила голова постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат України Ірина Фріз на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. «Готуємо з цього приводу звернення від нашої делегації до Парламентської асамблеї НАТО. Впевнена, що необхідно звернутись до всіх міжнародних інституцій з інформуванням про ганебний факт участі сербських найманців на боці маріонеток Кремля проти нашої держави», - зазначила вона.

Крім того, Фріз висловила сподівання, що дії найманців будуть засуджені міжнародною спільнотою. «А з боку сербської влади до відкритих 45 проваджень проти воюючих сербських найманців на Донбасі додадуть й чергових прихильників «руського миру», зокрема, ватажка Деяна Берича, позивний «Декі», - зазначила депутат.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією розвідки штабу Антитерористичної операції, на окуповану частину Донеччини прибула група сербських найманців - снайперів на чолі з ватажком Деяном Беричем (позивний «Декі») для участі у бойових діях проти ЗСУ.

У штабі АТОнаголосили, що українські військові готові зустріти сербських найманців. "У Збройних силах України є кому зустріти непроханих гостей і відправити за рахунок Міністерства оборони Російської Федерації туди, звідки прибули", - запевнили у штабі.