Сербські найманці на Донбасі: Україна готує жорстке звернення про цей "ганебний факт" - нардеп
Українська сторона висловила сподівання, що дії найманців будуть засуджені міжнародним співтовариством.
Українська делегація готує звернення до Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору щодо присутності сербських найманців на окупованій частині Донецької області для участі у бойових діях проти Збройних сил України.
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Про це повідомила голова постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат України Ірина Фріз на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. «Готуємо з цього приводу звернення від нашої делегації до Парламентської асамблеї НАТО. Впевнена, що необхідно звернутись до всіх міжнародних інституцій з інформуванням про ганебний факт участі сербських найманців на боці маріонеток Кремля проти нашої держави», - зазначила вона.
Крім того, Фріз висловила сподівання, що дії найманців будуть засуджені міжнародною спільнотою. «А з боку сербської влади до відкритих 45 проваджень проти воюючих сербських найманців на Донбасі додадуть й чергових прихильників «руського миру», зокрема, ватажка Деяна Берича, позивний «Декі», - зазначила депутат.
Як повідомляв УНІАН, за інформацією розвідки штабу Антитерористичної операції, на окуповану частину Донеччини прибула група сербських найманців - снайперів на чолі з ватажком Деяном Беричем (позивний «Декі») для участі у бойових діях проти ЗСУ.
У штабі АТОнаголосили, що українські військові готові зустріти сербських найманців. "У Збройних силах України є кому зустріти непроханих гостей і відправити за рахунок Міністерства оборони Російської Федерації туди, звідки прибули", - запевнили у штабі.