Голова "українського ФБР" розповів про кар’єрний злет за Януковича та свою зарплату (відео)

Державне бюро розслідувань України зі штатом у півтори тисячі спеціалістів очолив загадковий Роман Труба.

Як працюватиме аналог американського ФБР із вересня наступного року керівник розповів у сюжеті ТСН.

За його словами, компетенцією ДБР буде розслідування кримінальних справ відносно високопосадовців, включно з президентами, котрі втратили свої повноваження, міністрів, депутатів, правоохоронців, в тому числі прокурорів САП і слідчих НАБУ, суддів і військових злочинців. "Якщо мова йде про одержання неправомірної вигоди, це розслідують працівники НАБУ. Всі інші злочини розслідує ДБР", - пояснив Труба.

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Свою перемогу в конкурсі над досить впливовими конкурентами, зокрема головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом, керівник бюро пояснив відповідністю вимогам до кандидата на посаду. "Враховану було мою незалежність щодо будь-яких політичних сил. Мій професійний досвід – пройшов усі щаблі від слідчого районної прокуратури до керівника слідчого управління ГПУ", - вважає він.

Труба розповів, що планує чітко розподілити обов’язки між заступниками, аби не стати своєрідною "ширмою", за котрою реальні повноваження зосередять у своїх руках інші посадові особи ДБР. "Я буду судити про своїх заступників лише за результатами їхньої роботи", - пообіцяв керівник слідчого органу.

Також Труба пообіцяв уникати виконання будь-яких вказівок від органів державної влади. "Дійсно, я був призначений за часів генерального прокурора Пшонки – це період, коли відбувалося становлення мене, як керівника", - відповів він на питання про сумнівні епізоди у своїй трудовій біографії. Інша складна тема – майнові декларації, зокрема нещодавня купівля рідними нерухомості за чималі за українськими мірками кошти – квартира і гараж оцінюються у 80-100 тисяч доларів. "Батьки, незважаючи на те, що є пенсіонерами, працюють.

За 40 років можна накопичити гроші, щоби купити квартиру у Львові", - пояснив Труба. Зі своєї зарплати керівник ДБР таємниці робити не став – він зароблятиме близько 51 тисячі гривень.