Голова "українського ФБР" розповів про кар’єрний злет за Януковича та свою зарплату (відео)
Труба заявив, що планує чітко розподілити обов’язки між заступниками, аби не стати своєрідною "ширмою", за котрою реальні повноваження зосередять у своїх руках інші посадові особи ДБР.
Державне бюро розслідувань України зі штатом у півтори тисячі спеціалістів очолив загадковий Роман Труба.
Як працюватиме аналог американського ФБР із вересня наступного року керівник розповів у сюжеті ТСН.
За його словами, компетенцією ДБР буде розслідування кримінальних справ відносно високопосадовців, включно з президентами, котрі втратили свої повноваження, міністрів, депутатів, правоохоронців, в тому числі прокурорів САП і слідчих НАБУ, суддів і військових злочинців. "Якщо мова йде про одержання неправомірної вигоди, це розслідують працівники НАБУ. Всі інші злочини розслідує ДБР", - пояснив Труба.
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Свою перемогу в конкурсі над досить впливовими конкурентами, зокрема головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом, керівник бюро пояснив відповідністю вимогам до кандидата на посаду. "Враховану було мою незалежність щодо будь-яких політичних сил. Мій професійний досвід – пройшов усі щаблі від слідчого районної прокуратури до керівника слідчого управління ГПУ", - вважає він.
Труба розповів, що планує чітко розподілити обов’язки між заступниками, аби не стати своєрідною "ширмою", за котрою реальні повноваження зосередять у своїх руках інші посадові особи ДБР. "Я буду судити про своїх заступників лише за результатами їхньої роботи", - пообіцяв керівник слідчого органу.
Також Труба пообіцяв уникати виконання будь-яких вказівок від органів державної влади. "Дійсно, я був призначений за часів генерального прокурора Пшонки – це період, коли відбувалося становлення мене, як керівника", - відповів він на питання про сумнівні епізоди у своїй трудовій біографії. Інша складна тема – майнові декларації, зокрема нещодавня купівля рідними нерухомості за чималі за українськими мірками кошти – квартира і гараж оцінюються у 80-100 тисяч доларів. "Батьки, незважаючи на те, що є пенсіонерами, працюють.
За 40 років можна накопичити гроші, щоби купити квартиру у Львові", - пояснив Труба. Зі своєї зарплати керівник ДБР таємниці робити не став – він зароблятиме близько 51 тисячі гривень.