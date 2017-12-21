У Кремлі заявили, що поставки летальної зброї в Україну підігріють «гарячі голови націоналістів».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав журналістам прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Реакція Москви на можливі поставки летальної зброї в Україну - добре відома. Напевно, це зайвий раз підігріє і без того гарячі голови тих націоналістів, які прагнуть, щоб знову перейти до силового методу врегулювання на Донбасі і абсолютно безвихідного», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН.

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Водночас, він наголосив, що були офіційні спростування з Вашингтона про те, що ці повідомлення не відповідають дійсності.

«Поки що офіційних дозволів з цього приводу не приймалося», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, у Державному департаменті США пояснили, що американські виробники зброї могли і раніше подавали заявки на отримання дозволу для продажу легкого озброєння Україні.

«Державний департамент США схвалив ліцензію на експорт в Україну на купівлю певних легких озброєнь і стрілецької зброї від виробників США", - сказала речник Держдепартаменту Хезер Науерт.

«Документи Держдепартаменту свідчать, що Україна купувала невелику кількість цього озброєння протягом кількох років як до, так і після російської анексії Кримського півострова в 2014 році», - йдеться в повідомленні.

Науерт сказала, що Держдепартамент 13 грудня повідомив Конгрес про відповідне рішення. Вона додала, що уряд США не продавав зброю безпосередньо українському уряду, але дозволяв Україні купувати в американських виробників.

Дозвіл на продаж зброї поширюється на напівавтоматичну і автоматичну зброю, включаючи зброю 50-го калібру. Вона також включає в себе бойові гвинтівки, глушники, приціли та інші частини.

Науерт заявила, що уряд США безпосередньо не надавав Україні летальне оборонне спорядження, але також не виключив можливості цього в майбутньому. Експортери з США можуть подавати заявку для ліцензії на прямі комерційні продажі в будь-який час, і ці заявки розглядаються Держдепартаментом в кожному конкретному випадку.

5 вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що якщо США поставлять зброю в Україну, то російські бойовики, які контролюють Донбас, можуть направити свою зброю в інші «зони».