США розробляють план військової атаки на Північну Корею - The Telegraph

США розробляють плани військової атаки на Північну Корею, щоб зупинити ядерну програму КНДР. Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на двох екс-чиновників США і одного службовця адміністрації Трампа.

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Надія полягає в тому, що військова сила покаже Кім Чен Ину, що Америка «серйозно» налаштована зупинити дальшейнее розвиток ядерної програми КНДР. Білий дім прискорив підготовку військового варіанту з-за побоювань, що дипломатія не працює.

Як повідомляв УНІАН, США також стурбовані ймовірністю створення в КНДР біологічної зброї.