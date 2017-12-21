США розробляють план військової атаки на Північну Корею - The Telegraph
07:59, 21 грудня 2017Світ
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У США мають намір показати Кім Чен Ину, що Америка «серйозно» налаштована зупинити подальший розвиток ядерної програми КНДР.
Ілюстрація REUTERS
США розробляють плани військової атаки на Північну Корею, щоб зупинити ядерну програму КНДР. Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на двох екс-чиновників США і одного службовця адміністрації Трампа.
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Надія полягає в тому, що військова сила покаже Кім Чен Ину, що Америка «серйозно» налаштована зупинити дальшейнее розвиток ядерної програми КНДР. Білий дім прискорив підготовку військового варіанту з-за побоювань, що дипломатія не працює.
Як повідомляв УНІАН, США також стурбовані ймовірністю створення в КНДР біологічної зброї.
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