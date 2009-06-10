Ульянченко привітала ЄНП з перемогою на виборах

Голова Ради Народного Союзу «Наша Україна» Віра Ульянченко від імені партії привітала Вілфреда Мартенса Президента Європейської Народної Партії з переконливою перемогою ЄНП на виборах до Європейського парламенту, що відбулися 7 червня 2009 року. Про це повідомляє офіційний сайт "Нашої України".

"Ми разом з Вами радіємо черговій перемозі. Вона вкотре довела значимість правоцентристських ідей у Європі та продемонструвала стійку довіру виборців до Вашої політичної сили, - йдеться у привітанні. - Наші політичні інституції поєднані сьогодні узами взаємовигідної та дружньої співпраці. Ми щиро сподіваємося, що в майбутньому вона буде лише міцнішати та поглиблюватися.

«Наша Україна», як частина сім’ї ЄНП готова переймати традиції своїх європейських однодумців. Ми щиро віримо в те, що ваш досвід стане неоціненним для нашої партії на шляху до європейської політики та сприятиме євроінтеграційним процесам нашої держави".