Клімкін розповів про амбітні плани України щодо головування Канади у G7

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що Україна очікує від головування Канади у "Великій сімці" в 2018 році збільшення тиску на Російську Федерацію та прийняття рішення про можливість постачання зброї Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МЗС України сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд у Києві.

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"По-перше, це політичний і безпековий аспект. Те, що "Сімка" може зробити в сенсі збільшення тиску на Росію, і це стосується як окупованого Донбасу, так і окупованого Криму. Ми говорили про санкції звичайно, про політичний тиск і солідарність звичайно, про можливі безпекові аспекти, включаючи постачання зброї", - наголосив Клімкін.

"І по-друге. Ви знаєте, що є особливе партнерство "Сімки" стосовно України. Воно функціонує на декількох рівнях, і тут на рівні послів воно відбувається достатньо щільно. Воно відбувається на міністерському рівні - це не тільки міністри закордонних справ, це і міністри енергетики", - розповів Клімкін.

За його словами, йдеться про скоординоване бачення, як надати поштовх реформам і економічному розвитку. "Тут не просто якісь дрібниці, а дійсно системні речі. І дуже хочемо, щоб серйозні рішення вийшли на рівень саміту ("Великої сімки"), який буде наступного року в Канаді", - наголосив Клімкін.

Він сказав, що у взаємодії з G7 є багато справ і про деякі він вирішив свідомо не говорити. Клімкін додав, що плани є дуже амбітними щодо головування Канади у G7.

Міністр підкреслив, що це має бути системне всеосяжне бачення взаємодії.

Як повідомляв УНІАН, Фріланд на прес-конференції сказала, що у Києві працює група послів «Великої сімки», яку очолив посол Канади в Україні Роман Ващук.