Голова МЗС Канади про окупацію Криму: важливо не забувати про страждання кримських татар

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд наголосила, що важливо не забувати про страждання кримських татар через окупацію Росією Криму.

Читайте такожКлімкін звинуватив Росію у проведенні класичних етнічних чисток у Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це Фріланд заявила під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним після завершення двосторонньої зустрічі в Києві.

"Я думаю, що дуже важливо нам всім не забувати про страждання кримських татар. Я дуже рада, що я мала можливість у Відні бути присутньою на сніданку, присвяченому кримським татарам, і почути безпосередньо, як вони розповідали, що там діється в Криму", - сказала Фріланд.

Також вона розповіла про свою зустріч в Оттаві цього тижня з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном. "Ми довго зустрічалися, одна з головних тем - ми про Україну говорили. Це була одна з наших великих тем, і про роботу Курта Волкера, спецпредставника Держдепартаменту США у справах України", - сказала Фріланд.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня на полях засідання Ради міністрів ОБСЄ у Відні пройшов захід, присвячений ситуації з правами людини у тимчасово окупованому Росією Криму.

Під час заходу звільнені з російського ув’язнення заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров закликали міжнародну спільноту продовжувати тиск на Росію.

У заході взяли участь міністри закордонних справ Канади, Швеції, Литви, Латвії, України, Естонії, а також високі представники США, Туреччини, Великої Британії, Польщі, Румунії, Данії, Норвегії.