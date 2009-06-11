Під Верховною Радою люди просять Литвина стати їхнім Президентом

Декілька сотень активістів Блоку Литвина під стінами Верховної Ради вимагають «позбавити Київ від мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО».

Як передає кореспондент УНІАН, перед будівлею ВР проходить акція прихильників Блоку Литвина та представників інших політичних сил і громадських організацій.

Крім того, парламент пікетують представники грального бізнесу.

Учасники акції з гучномовців звертаються до голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА з вимогою «позбавити Київ» чинного мера.

Вони, зокрема, наголошують: «Володимире Михайловичу, Ви гарний чоловік, Вас люблять українці, станьте нашим Президентом та позбавте нас від цього співучого мера, який роздає зіпсовану гречку».