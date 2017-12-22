Міністр навів приклад з ковбасою у намаганні РФ розірвати зв’язки між Україною і окупованим Донбасом

Наміри Росії направлені на те, щоб роз’єднати всі зв’язки між окупованою частиною Донбасу та рештою території України. Про це сказав міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш, передає радіо Свобода.

Читайте такожЗаконопроект про реінтеграцію Донбасу ВР розгляне 16 січня - Парубій«Росія робить усе, щоб люди забули, що їхня держава – це Україна, відбувається це за всіма напрямками: інформаційний простів, товари, послуги, запровадження рубльової зони. Таким чином демонструється, що людина під’єднана до Росії, а не до України», – сказав Черниш.

Він навів приклад з обмеженнями щодо перевезення товарів на окуповану територію. «Ми збільшили можливість громадянину провести більше товарів з собою для особистих потреб, а з того боку почали миттєво обмежувати. Ми сказали, що людина може провезти 75 кг, а там одразу встановили 50 кг і навіть окремі групи товарів обмежили. Вони бояться, щоб людина мала навіть такий зв’язок, щоб людина не знала харківської ковбаси, а знала ростовську чи краснодарську ковбасу», – зазначив Черниш.

При цьому міністр вважає, що в так званому законопроекті про реінтеграцію Донбасу недостатньо рішень для підтримки зав’язків з окупованою територією.

«Реінтеграція людей або підтримка зв’язку з тими людьми. І от цього в законопроекті не так багато. Мені здається, що там недостатньо, скажімо так, політичних рішень і консенсусних рішень, які б ми мали імплементувати, як виконавчий орган» – вважає міністр.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій очікує, що законопроект про реінтеграцію Донбасу парламент розгляне наступного пленарного тижня - у січні.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 6 жовтня ухвалила в першому читанні президентський законопроект про особливості державної політики для забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163). У документі, серед іншого, міститься пункт про визнання Росії державою-агресором. Дії України в регіоні визначаються як стримування і відсіч російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях на підставі ст. 51 Статуту ООН, яка визначає право держав на самооборону.