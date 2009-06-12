Пилипишин просить Литвина визначитися щодо київської влади

Голова Шевченківської райдержадміністрації столиці Віктор ПИЛИПИШИН, який очолює Київську міську організацію Народної партії, звернувся листом до лідера партії, голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, в якому просить негайно скликати політраду партії і чітко визначити ставлення до нинішньої київської влади.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі В.ПИЛИПИШИНА.

У листі до В.ЛИТВИНА він зазначає, що напередодні голосування по звіту Тимчасової парламентської слідчої комісії з розслідування діяльності столичної влади персонально звернувся до кожного народного депутата від Блоку Литвина з проханням підтримати цю постанову.

“Я виходив з того, що ми, як однопартійці, повинні мати єдину позицію у цьому питанні. Для Вас не є таємницею, що кияни сьогодні не довіряють ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ і його команді”, - зазначає у своєму зверненні В.ПИЛИПИШИН, нагадуючи при цьому результати рефендуму в Шевченківському районі, на якому 92% жителів висловились за проведення міського рефендуму щодо недовіри меру столиці.

Він зауважив, що розраховував на однозначну позицію всередині партії.

“У складні часи під час виборів восени 2007 року столична організація Народної партії ціною наполегливої праці внесла свій вклад у спільний результат – за нас проголосували 6,6% або 89 тисяч 995 киян. Очевидно, що наша політична сила їм заборгувала, і голосування за звіт ТСК було доброю нагодою віддати борг”, - підкреслив В.ПИЛИПИШИН.

“Знаю Вашу позицію з цього питання, але Блок Литвина дав свої голоси лише під час голосування за основу, коли ж постанову голосували в цілому, фракція знову її проігнорувала. Переконаний, що ситуація, коли столична парторганізація активно бореться з ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, але не знаходить підтримки серед членів партії, які представлені у вищому законодавчому органі, неприпустима”, - йдеться у листі.

В.ПИЛИПИШИН підкреслив, що Народна партія або має стояти в опозиції до дій Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та його оточення і діяти відповідно, “або підтримувати цю цинічну та непрофесійну владу”.

“Переконаний, якщо ми чітко визначимо позицію партії в цьому питанні, то остаточно зорієнтуємо киян та громадян усієї країни щодо тих цінностей та пріоритетів, які сповідує Народна партія. І на наступних місцевих та національних виборах вони дадуть їй відповідну оцінку”, - зазначив В.ПИЛИПИШИН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 червня, Верховна Рада звернулася до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з пропозицією відсторонити Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від виконання обов’язків голови КМДА на період діяльності Тимчасової слідчої комісії ВР з розслідування обставин порушення Конституції та законів України, прийняття протиправних рішень посадовими особами Київради та її виконавчого органу.

За ухвалення постанови про звіт цієї Тимчасової слідчої комісії проголосували 228 з 427 народних депутатів.

Не голосувала у повному складі фракція Блоку Литвина. Із фракції Партії регіонів «за» проголосував один народний депутат.

Фракції БЮТ і КПУ проголосували у повному складі, а з фракції НУ-НС постанову підтримали 47 народних депутатів.