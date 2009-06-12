Шеф-редактора програми вигнали з Нового каналу через «Пропало все!»

12 червня Володимир Павлюк на прохання керівництва написав заяву на звільнення за власним бажанням з посади шеф-редактора інформаційної програми «Репортер» Нового каналу. Інформацію, отриману «Телекритикою» з власних джерел, підтвердив сам пан Павлюк. Сьогодні колективу буде представлено Михайла Шаманова як виконувача обов`язків шеф-редактора «Репортера».

«У нас із керівництвом каналу різне бачення того, що відбулося в нас в ефірі», - пояснив пан Павлюк.

За інформацією Телекритики, Володимира Павлюка звільнили за демонстрацію неофіційного запису заяви Юлії Тимошенко зі словами «Пропало все!», запозиченого з Інтернету, в програмі «Репортер» 8 червня.

«Так. Синхрон вийшов у понеділок. Розмова з керівництвом була довга й нудна. Мене попросили написати заяву і я її написав», - підтвердив Павлюк.

«Володимира Павлюка зрадило відчуття міри», - прокоментувала звільнення шеф-редактора «Репортера» Ольга Балабан, керівник прес-служби Нового. Пані Балабан підтверджує, що приводом для звільнення був синхрон прем`єр-міністра «Пропало все!», проте відкидає будь-який політичний тиск на канал.

«У серйозних інформаційних програмах не можна використовувати синхрони з інтернету. Ми цього не вітаємо навіть у розважальних програмах. Тим паче у цьому випадку це не було ніяким чином інформаційно вмотивовано», - пояснила пані Балабан позицію каналу.

Щодо подальших планів Володимир Павлюк каже: діти і пошук роботи. «Мене страшенно порадувало, що в останній день моєї роботи ми мали частку 19,7%. Це рекорд, такої частки "Репортер" ніколи не мав. Я називаю це прощальним подарунком мого колективу мені», - додав він.