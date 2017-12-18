У Раді показали запис із закликами Саакашвілі біля Жовтневого палацу у Києві (відео)

Політичний соратник Міхеїла Саакашвілі, нардеп Юрій Дерев'янко продемонстрував головам фракцій та керівництву Верховної Ради запис на смартфоні, де екс-президент Грузії закликає натовп не штурмувати Жовтневий палац у центрі Києва.

Він це зробив на погоджувальній раді в понеділок, передає "Українська правда".

"Громадяни, люди, рідні мої, благаю вас… Я - Міхеїл Саакашвілі, я закликаю вас не робити штурму, не піддавайтеся на провокації, у нас мирне зібрання", - чути крик Саакашвілі на відеоролику.

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За словами Дерев'янка, цей запис доводить, що під Жовтневим палацом відбулася провокація з метою відволікти увагу громадськості від реальної суті протесту, організованого Міхеїлом Саакашвілі.

Він закликав спікера Андрія Парубія вийти на вулицю до протестувальників і вислухати їхні вимоги.

Також депутат попросив голову Ради поставити на голосування відкликання законопроекту про Антикорупційний суд та проект закону про імпічмент президенту.

Як повідомляв УНІАН, учасники акції «Марш за імпічмент», організованої екс-президентом Грузії, лідером партії «Рух нових сил» Міхеїлом Саакашвілі, намагалися прорватися всередину Жовтневого палацу, щоб облаштувати там свій штаб. Але на заваді їм стали правоохоронці. Між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички.

Саакашвілі закликав не піддаватися на провокації і заявив, що «насилля - це не наш шлях». За його словами, немає сенсу пробиватися в Жовтневий палац, оскільки це може спровокувати насильство. Він закликав своїх прихильників йти до Верховної Ради.

Поліція відкрила кримінальні провадження: за ст. 15 ст. 341 (Замах на захоплення державних або громадських будівель чи споруд), ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 343 (Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.