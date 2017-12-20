Саакашвілі в своєму листі до Порошенка звинуватив АП у організації провокації біля Жовтневого палацу

Лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі опублікував новий відкритий лист президенту України Петру Порошенку, в якому підтвердив, що писав особисту записку президенту і пропонував йому переговори. Текст листа Саакашвілі опублікував на сторінці в Facebook.

Також у своєму листі Саакашвілі звинуватив АП в організації провокації біля Жовтневого палацу у Києві.

"Ви не відповіли на цей лист. Проте Ваша адміністрація організувала провокацію біля Жовтневого палацу. Визнаю, що попався на цю провокацію. За це я вже перепросив у моїх прихильників і всіх, хто став мимовільними учасниками цієї провокації - відвідувачам Жовтневого палацу та службовцям Національної гвардії України, яким наказали перебувати там. І буду нести за неї політичну відповідальність", - написав він.

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Саакашвілі каже, що "провокація виявилася дуже простою".

"Хтось із Вашого оточення дезінформував моїх соратників, що в Жовтневому палаці нам надали кілька кімнат для створення координаційного штабу для звільнення добровольців-учасників АТО, затриманих під час протестів біля парламенту. Я покликав людей йти у наш штаб. Не штурмувати, не щось ламати або битися. Коли я побачив, що в Жовтневому нас чекають силовики, я доклав усіх зусиль, щоб не допустити зіткнень. А Ви сподівалися, що вони будуть: як з'ясувалося потім, Нацгвардія була біля палацу ще за годину до початку нашого мітингу", - додав Саакашвілі.

"Ви оприлюднили мій лист, звинувативши мене у брехні. Нібито Саакашвілі говорив про мирні переговори, а сам відправився штурмувати Жовтневий, коли там проходив концерт", - підсумував він.