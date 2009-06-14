Росія: ніяких послаблень для Білорусії не буде

Росія і Білорусія у понеділок, 15 червня, продовжать переговори з питання про постачання білоруської молочної продукції на російський ринок, повідомив РІА "Новости" глава Росспоживнагляду Геннадій Онищенко.

Росспоживнагляд раніше заборонив ввезення майже 500 найменувань молочної продукції з Білорусі, а потім - ще 800 через те, що білоруські виробники не переоформили документи відповідно до вимог техрегламенту з молока. В неділю білоруська делегація не приїхала на саміт ОДКБ до Москви, пояснивши свій крок "економічною дискримінацією з боку однієї з країн ОДКБ щодо важливої товарної групи”.

"Домовленість є, що в понеділок приїдуть експерти, і ми визначимося з пріоритетами. Ми готові співпрацювати, і ця співпраця пропонувалася весь час", - сказав Оніщенко.

Він пояснив, що за пропозицією російської сторони в неділю білоруська сторона надала список молочної продукції, яку виробники хотіли б постачати до РФ.

Водночас, за словами глави Росспоживнагляду, ніяких послаблень для молочної продукції з Білорусії не буде, поки постачальники не оформлять всі необхідні документи.

“Заборона на молоко” накладена в період різкого охолодження відносин між Москвою і Мінськом, викликаного небажанням Росії видавати обіцяний кредит в 500 мільйонів доларів.

Президент Білорусії Олександр Лукашенко також доручив чиновникам підготувати пропозиціїпро введення митного і прикордонного оформлення на білорусько-російському кордоні, аналогічне тому, яке здійснює російська сторона. Начальник управління організації митного контролю ДМК Білорусі Микола Бурш в квітні 2009 року назвав російські пункти прийому повідомлень (ППП) "проблемним питанням", зазначивши, що вони "фактично виконують функції митних органів".