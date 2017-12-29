Не хотіли "світити" агентів: Марчук пов'язав відкликання Росією членів СЦКК із введенням біометричного контролю
РФ відкликала своїх офіцерів із СЦКК, тому що після запровадження біометричного контролю їм доведеться "засвітити" близько 300 осіб. В'їжджати на територію України вони можуть лише через КПП у Харківській області.
Представник України в робочій підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук повідомив, що Росія відкликала своїх представників зі Спільного центру контролю і координації припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі (СЦКК), тому що після запровадження з 1 січня біометричного контролю на кордоні їм доведеться «засвітити» дані близько 300 осіб.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
«З 1 січня 2018 року російським офіцерам, які в'їжджають за ротацією на територію України до СЦКК, потрібно буде, як і всім іншим громадянам РФ, залишати нашим прикордонникам відбитки своїх пальців», - нагадав Марчук.
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«Здавалося б, і що тут такого. Так, це якщо ти просто громадянин чи навіть просто військовий. А якщо ти співробітник якоїсь спецслужби і, як то кажуть, їдеш під якимось прикриттям. Адже відбитки пальців прив'язуються до прізвища та до фотографії. А хто знає, куди й коли ще тобі доведеться виїжджати за межі Росії у службових справах у майбутньому. І хто знає, з ким Україна може поділиться цією базою даних. Адже ротаційний період для російських офіцерів десь 3-4 місяці. Це близько 300 осіб на рік потрібно засвітити, прив'язавши їх до відбитків пальців і фотографії , - зазначив представник України.
Він підкреслив, що в'їжджати й виїжджати на територію України можна тільки організовано й тільки через КПП держкордону, й тільки в Харківській області.
Як повідомляв УНІАН, 18 грудня в МЗС РФ заявили, що Росія припиняє роботу своїх представників у СЦКК через нібито «напружену морально-психологічну ситуацію» й «зневажливе ставлення українських військовослужбовців» до російських військових. Також у МЗС РФ відзначили, що ще однією причиною відкликання офіцерів є запровадження Україною з 1 січня 2018 року нового порядку в'їзду й перебування громадян Росії. Зокрема, росіяни не хочуть здавати відбитки пальців.
У МЗС України вважають, що рішення РФ про відкликання своїх військових із СЦКК суттєво підриває Мінські угоди.
У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ повідомили, що місця відкликаних із СЦКК російських офіцерів зайняли бойовики.
20 грудня Марчук повідомив, що Росія готова повернути своїх військових до СЦКК за певних умов: «Затвердження положення про СЦКК, їхній статус, гарантії безпеки тощо».