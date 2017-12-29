Не хотіли "світити" агентів: Марчук пов'язав відкликання Росією членів СЦКК із введенням біометричного контролю

Представник України в робочій підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук повідомив, що Росія відкликала своїх представників зі Спільного центру контролю і координації припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі (СЦКК), тому що після запровадження з 1 січня біометричного контролю на кордоні їм доведеться «засвітити» дані близько 300 осіб.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«З 1 січня 2018 року російським офіцерам, які в'їжджають за ротацією на територію України до СЦКК, потрібно буде, як і всім іншим громадянам РФ, залишати нашим прикордонникам відбитки своїх пальців», - нагадав Марчук.

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«Здавалося б, і що тут такого. Так, це якщо ти просто громадянин чи навіть просто військовий. А якщо ти співробітник якоїсь спецслужби і, як то кажуть, їдеш під якимось прикриттям. Адже відбитки пальців прив'язуються до прізвища та до фотографії. А хто знає, куди й коли ще тобі доведеться виїжджати за межі Росії у службових справах у майбутньому. І хто знає, з ким Україна може поділиться цією базою даних. Адже ротаційний період для російських офіцерів десь 3-4 місяці. Це близько 300 осіб на рік потрібно засвітити, прив'язавши їх до відбитків пальців і фотографії , - зазначив представник України.

Він підкреслив, що в'їжджати й виїжджати на територію України можна тільки організовано й тільки через КПП держкордону, й тільки в Харківській області.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня в МЗС РФ заявили, що Росія припиняє роботу своїх представників у СЦКК через нібито «напружену морально-психологічну ситуацію» й «зневажливе ставлення українських військовослужбовців» до російських військових. Також у МЗС РФ відзначили, що ще однією причиною відкликання офіцерів є запровадження Україною з 1 січня 2018 року нового порядку в'їзду й перебування громадян Росії. Зокрема, росіяни не хочуть здавати відбитки пальців.

У МЗС України вважають, що рішення РФ про відкликання своїх військових із СЦКК суттєво підриває Мінські угоди.

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ повідомили, що місця відкликаних із СЦКК російських офіцерів зайняли бойовики.

20 грудня Марчук повідомив, що Росія готова повернути своїх військових до СЦКК за певних умов: «Затвердження положення про СЦКК, їхній статус, гарантії безпеки тощо».