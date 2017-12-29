The Telegraph назвав одрук Трампа словом року

Читачі видання The Daily Telegraph назвали словом року опечатку президента США Дональда Трампа в Twitter, яку визнали неологізмом.

Про це повідомляється на сайті видання.

За слово covfefe проголосували 27 відсотків читачів видання. На другому місці в рейтингу The Daily Telegraph розташувалося слово Maybot — прізвисько прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей, придумане в кінці 2016 року колумністом The Guardian Джоном Грейсом (він порівняв Мей з комп'ютерною програмою, — ред.). Третім у голосуванні став біткойн.

Читайте такожРезультати медогляду Трампа оголосять публічно

Слово covfefe народилося 31 травня. У записі Трампа з'явився незакінчений твіт із загадковим covfefe. Користувачі почали гадати, що означає це слово. Ймовірно, Трамп мав на увазі слово coverage. У цьому випадку фраза була незавершеною, але написаною грамотно, і означала б «Незважаючи на постійну негативну реакцію преси...».

Незабаром цей запис була видалений, але неологізм встиг запам'ятатися інтернет-користувачам, губилися в здогадах, що ж він означає. Пізніше Трамп сам запропонував читачам вгадати значення слова.