Волкер запевнив, що США не визнають незаконну анексію Криму Росією

Спеціальний представник Держдепартаменту США із питань України Курт Волкер запевнив, що США не визнають захоплення Криму Росією.

Про це він заявив в інтерв'ю російської радіостанції "Ехо Москви".

"Ми хочемо бачити відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, безпеки і захисту для всіх громадян України незалежно від національності, етнічної приналежності або релігії. І на більш фундаментальному рівні, як багато разів заявляв президент Трамп, ми хочемо миру", - сказав Волкер, відповідаючи на запитання про те, чого добивається адміністрація президента США у відношенні до України.

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На запитання щодо статусу Криму, спецпредставник Держдепартаменту США відповів: "Ми не визнаємо захоплення Криму Росією, його заявлену анексію. На щастя, в Криму не ведуться активні військові дії, як на Донбасі, так що нам треба зосередитися на вирішенні проблем в тих місцях, де йдуть бої... З Кримом, я думаю, нас чекає довгий період розбіжностей щодо його статусу".

Раніше спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявляв, що 2017 рік став найбільш кровопролитним з початку конфлікту на Донбасі, тому тиск на Росію потрібно зберігати.