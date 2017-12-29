Волкер розповів, коли США можуть зняти з РФ частину санкцій

США готові лише частково зняти санкції проти Росії після реалізації мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це в інтерв'ю радіостанції "Ехо Москви" заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

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"Найсуворіші санкції були накладені на Росію через недотримання мінських угод, і якби Росія вийшла з Донбасу, положення мінських договорів були застосовані, і ми б побачили відновлення суверенітету України, тоді ці санкції були б зняті", - додав Вокер.

При цьому Волкер зазначив, що європейські та американські санкції проти Росії відносяться до різних категорій.

Зокрема, є санкції за анексію Криму, вторгнення на Донбас, обмеження в рамках закону Магнітського і за втручання у вибори президента США.