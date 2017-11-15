У Кремлі заявили, що не готові коментувати результати зустрічі Волкера і Суркова

У Кремлі відмовилися коментувати результати зустрічі спеціального представника Державного департаменту США Курта Волкера і помічника президента РФ Владислава Суркова.

Про це сказав журналістам у Москві прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про результати переговорів і про те, які три абзаци з 29 вдалося узгодити.

«Я поки не готовий цю інформацію надавати», - заявив Пєсков.

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При цьому на запитання, чи озвучувала американська сторона пропозицію щодо чисельності миротворчого контингенту в 20 тис. осіб, прес-секретар російського президента зауважив: «Ці всі повідомлення не відповідають дійсності».

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада в сербському Белграді відбулася третя зустріч Волкера і Суркова. За підсумками американська сторона заявила, що США і РФ продовжать докладати зусиль для припинення війни на Донбасі, незважаючи на різні концепції щодо шляхів досягнення миру.

Своєю чергою Сурков повідомив, що Волкер передав йому пропозиції до російського проекту резолюції Ради безпеки ООН щодо розміщення миротворців на Донбасі. «Детально обговорили російську ініціативу щодо розгортання сил ООН в Україні. Американські друзі передали свої пропозиції до нашого проекту резолюції Радбезу - 29 абзаців. Три з них наша делегація визнала прийнятними. Мало, звичайно. Але все-таки три - не дорівнює нулю. Краще, ніж нуль», - зазначив Сурков.

Перед зустріччю Волкера і Суркова в Белграді видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомило, що США готуються найближчими днями запропонувати Росії план розміщення на Донбасі 20 тис. іноземних миротворців ООН.