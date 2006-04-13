«Регіони” в Дніпропетровську торгуються з Лазаренком за посаду голови облради

Представники Партії регіонів України намагаються домовитися з Блоком Лазаренка про підтримку кандидата від “Регіонів” на посаду голови Дніпропетровської обласної ради. Про це УНІАН повідомило джерело в Дніпропетровській облраді.

При цьому, за даними джерела, за підтримку свого представника “регіонали” обіцяють Блокові Лазаренка “низку вигод”, зокрема, 3 - 4 посади голів районних рад у ключових районах області.

Як повідомляв УНІАН, на виборах до Дніпропетровської облради перемогли сім політичних партій та блоків. За результатами голосування виборців та за розподілом депутатських квот, 39 місць у Дніпропетровській облраді отримала Партія регіонів, 18 – Блок Юлії Тимошенко, 17 – Блок Лазаренка, 9 – “Наша Україна”, 7 - Компартія України. По 5 депутатських мандатів отримали блок Наталії Вітренко „Народна опозиція” та Народний блок Литвина.