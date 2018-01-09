Новопризначені польські міністри працювали в одній команді із попередниками – посол

Польські міністри, які призначені зараз, не є новими людьми в уряді. Вони до цього працювали на посадах заступників міністрів.

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Про це повідомив у ефірі Еспресо.TV посол України у Польщі Андрій Дещиця.

"Зміни в польському уряді були анонсовані раніше. Зі зміною польського прем'єр-міністра, яка відбулася в грудні, сталися і зміни у складі уряду. Міністри, які призначені зараз, не є новими людьми в уряді. Вони до цього працювали в уряді на посадах заступників міністрів. Тому вони фактично в одній команді", - сказав Дещиця.

За його словами, в Україні очікують на продовження співпраці з новим польським урядом і зокрема з новим міністром закордонних справ. Йдеться про поглиблення українсько-польського партнерства на основі домовленостей, яких досягли президенти Петро Порошенко і Анджей Дуда на зустрічі у грудні.

9 січня у Польщі оголосили про зміни в уряді. Ротації відбулися в дев’яти міністерствах. Свою посаду, зокрема, втратив глава МЗС Вітольд Ващиковський, який кілька разів фігурував у скандалах між українською та польською сторонами.