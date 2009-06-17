Литвину не сподобалась "істерика" Ющенка - Раді необхідні "пивні" мільйони

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє, що збільшення фінансування діяльності парламенту необхідне для нормального функціонування єдиного законодавчого органу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав сьогодні журналістам, коментуючи заяву Президента України Віктора ЮЩЕНКА про відмову підписувати закон «Про внесення змін до державного бюджету України на 2009 рік», яким, зокрема, передбачається додаткове фінансування діяльності парламенту на 97 млн. грн.

В.ЛИТВИН охарактеризував заяву Президента як «істерику». «Це лише свідчить про рівень взаємин», - зазначив він.

«Отримаємо документ – будемо приймати рішення. Як робилося все транспарентно і відкрито, так воно і є, і так буде далі чинитися», - заявив керівник парламенту.

При цьому В.ЛИТВИН підкреслив, що збільшення фінансування обумовлене об`єктивними потребами.

За його словами, необхідно, зокрема, розрахуватися з організаціями, які проводили ремонтні роботи у Верховній Раді. «Я попрошу, щоб на наступній Погоджувальній раді оприлюднили інформацію, з якими боргами було прийнято мною керівництво Верховною Радою – не розрахувалися за попередні роки», - сказав він.

Також, зазначив В.ЛИТВИН, потрібно забезпечити належне фінансування висвітлення діяльності парламенту, а «якщо люди спокійно сприймуть, що ми далі не будемо транслювати засідання Верховної Ради, я обома руками за це». «Тоді до мене буде менше звернень і нарікань та справедливих обурень тим, що відбувається у сесійній залі. Я буду по п`ятницях виходити і розказувати, як гарно працювала Верховна Рада і які рішення вона прийняла», - сказав він.

Частину коштів, пояснив також В.ЛИТВИН, планується спрямувати на погашення боргів перед міжнародними парламентськими інституціями, до яких входить Верховна Рада України. «Якщо ми хочемо, щоб нас виключили з усіх міжнародних парламентських організацій, в які ми не заплатили внески, то давайте про це також скажемо або призупинимо в них членство», - зауважив керівник парламенту.

На думку В.ЛИТВИНА, ситуація, що склалася, потрібна, аби «зруйнувати Верховну Раду», «і тоді вони президентські вибори проведуть так, як вважають за потрібне». «Я з останніх зусиль намагаюсь утримати те, що в Україні ще тримається. І за це завжди отримуєш звинувачення», - підсумував він.