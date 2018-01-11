"Прихильники повернення РФ не здалися": Ар'єв про настрої у ПАРЄ

У Парламентській асамблеї Ради Європи за підтримки проросійського лоббі на зимовій сесії намагатимуться змінити регламент, щоб усунути можливість запровадження санкцій проти національних делегацій, що може відкрити шлях до скасування санкцій проти російських парламентаріїв.

Про це голова постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЄ, народний депутат від “Блоку Петра Порошенка” Володимир Ар'єв повідомив у Facebook.

Він підтвердив, що делегація РФ не братиме участі у зимовій сесії ПАРЄ, яка відбудеться у Страсбурзі з 22 по 26 січня.

"Росія знову не подаватиме свою делегацію в ПАРЄ. Зусилля генсека Ради Європи Ягланда виявилися марними, адже більшість делегатів й надалі не готові приймати РФ без санкцій через анексію Криму і війну на Донбасі", - заявив Ар'єв.

За його словами, така позиція збереглася завдяки спільним зусиллям української делегації в ПАРЄ, українських дипломатів й особливо президента Петра Порошенка.

"Але прихильники повернення РФ не здалися. Новий президент ПАРЄ італійський соціаліст (Мікеле) Ніколетті хоч і не так, як його попередник (Педро) Аграмунт, але все одно прагне мати росіян в Асамблеї. Для цього, за підтримки проросійського лоббі в Раді Європи, будуть намагатися змінити регламент ПАРЄ, аби прибрати звідти можливість запровадження санкцій проти національних делегацій", - наголосив Ар'єв.

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"Цинізм вищого гатунку від певних очільників РЄ: це все одно що не засуджувати злочинця, а змінити свої закони так, щоб злочинець таким не вважався! Саме проти цього нам доведеться боротися протягом сесії 2018 року. Результат можливий тільки в єдності позиції і спільних зусиллях! Сподіваюся, наближення виборів не змінить стиль роботи української делегації", - зазначив Ар’єв.

За його словами, українська делегація готова залишити ПАРЄ у разі повернення російської делегації.

«А якщо делегацію РФ хоч і тушками, але повернуть наступного року, то нашій парламентській делегації нема чого робити в ПАРЄ. Бо ця організація цінна лише своїми принципами і цінностями. Даруйте мені за тавтологію», - підсумував Ар'єв.

Як повідомляв УНІАН, на квітневій сесії в 2014 році ПАРЄ позбавила російську делегацію до січня 2015 року права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів Асамблеї за анексію Криму. Відтоді РФ фактично бойкотує засідання Асамблеї і вимагає поновлення її прав у повному обсязі.

Наприкінці 2017 року генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд у коментарі The Financial Times висловив занепокоєння, що Росія може залишити Раду Європи.

За словами Ягланда, Москва може залишити організацію, якщо її вимоги не будуть виконані, що в підсумку позбавить 140 млн росіян можливості звертатися до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі, де третина справ стосується РФ.

За даними видання, влітку Росія призупинила виплату щорічних внесків до Ради Європи у розмірі 33 млн євро. Загалом бюджет організації становить 450 млн євро.

В МЗС України заявили, можливе повернення делегації РФ до ПАРЄ без відновлення територіальної цілісності України та виведення російських військ суперечитиме міжнародному праву.

Крім того, постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявив, що фінансові лобісти використовують відмову Росії сплачувати внески в Раду Європи з метою змусити організацію піти на поступки РФ.