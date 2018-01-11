Саакашвілі попросив перенести суд: причина - у Тимошенко

Апеляційний суд Києва переніс розгляд клопотання прокуратури щодо взяття під домашній арешт екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі на 19 січня.

У четвер Саакашвілі подав до суду клопотання перенести судове засідання, оскільки на суд через відпустки не з'явилися усі народні депутати, що готові взяти його на поруки, передає ТСН.

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"Я мав розмову з депутатами. Зокрема, з Юлею Тимошенко, з іншими. Вони виявили бажання бути тут, тому прошу перенести не раніше, ніж на 15 січня", - зазначив він.

Суд задовольнив це клопотання і переніс засідання на 19 січня, 10 ранку.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі був затриманий 8 грудня у Києві.

Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

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Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Саакашвілі звинувачення відкидає.

11 грудня Печерський суд Києва залишив без задоволення клопотання прокурора, який просив обрати Саакашвілі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

15 грудня Генпрокуратура оскаржила це рішення Печерського суду.