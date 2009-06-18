Луценко: якщо вірити публікаціям, усіх політиків треба розстріляти

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО готує судові позови до народних депутатів Нестора ШУФРИЧА і Миколи ДЖИГИ (Партія регіонів) за поширення недостовірної інформації щодо інциденту за його участю у Франкфуртському аеропорту

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції у Львові.

“Я готую судові позови проти тих українських політиків, які безпідставно звинувачували мене щодо інциденту в аеропорту Франкфурта, і вимагатиму від них спростувань”, - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

Він уточнив, що готує позови до таких політиків, як Н.ШУФРИЧ і М.ДЖИГА. При цьому Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що судитися з Ганною ГЕРМАН не буде, бо співчуває її горю, незважаючи на те, що вона поширила неправдиву інформацію, ніби його сина лікували за рахунок «регіоналів».

«Якщо політиків будуть судити лише по газетних публікаціях, без перевірки, то почитавши в пресі, що пишуть про депутатів нашого парламенту, - їх всіх слід розстріляти», - зауважив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня німецька газета «Більд» повідомила, що Ю.ЛУЦЕНКО з сином 4 травня провели півдня в поліцейській дільниці аеропорту Франкфурта-на-Майні. За даними ЗМІ, їх у стані сильного алкогольного сп`яніння затримали після сварки з поліцейськими.

12 травня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що німецька поліція безпідставно затримала його і сина, оскільки вони були тверезими.

Син міністра вирішив позиватися до газети "Більд". Він вимагав спростувати інформацію про начебто перебування в аеропорту в стані алкогольного сп’яніння.

Земельний суд Берліна 22 травня виніс рішення про публічне спростування матеріалів у німецькому виданні www.bild.de.