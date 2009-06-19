Литвин за мажоритарну систему виборів

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН виступає за мажоритарну систему виборів до парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Шахтарську на зустрічі з жителями міста.

«Потрібно обирати не партію, а людину, а це мажоритарна система», - сказав спікер.

Він зазначив, що це, звичайно, ускладнить роботу ВР, оскільки потрібно буде домовлятися з кожним депутатом. Та проте будуть представлені інтереси всіх територій, підкреслив В.ЛИТВИН.

«Я виключно за мажоритарну систему, але знаю, що її не пропустять. Тоді я виступаю за відкриті списки», - сказав спікер.

Він переконаний, що виборець повинен знати всіх тих, за кого голосує, а не тільки партійного лідера і першу п`ятірку в партійному списку.

В.ЛИТВИН зізнався, що раніше знав усіх депутатів парламенту в обличчя, а сьогодні «тільки близько 20% депутатів».