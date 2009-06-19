Ющенко визначився з кандидатурою на місце Єханурова

11:25, 19 червня 2009
Політика
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Стримують етичні міркування

Президент України Віктор ЮЩЕНКО визначився з кандидатурою на посаду міністра оборони, однак поки її не називає.

Про це він повідомив в інтерв’ю газеті “Україна молода”.

Президент заявив, що вже визначився з новою кандидатурою на цю посаду, однак прізвище називати не хоче, оскільки “попередній міністр, Юрій Іванович ЄХАНУРОВ, зараз у судовому порядку відстоює свою позицію, і до завершення цієї процедури я з етичних міркувань не можу назвати іншої кандидатури”.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня Верховна Рада звільнила Ю.ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони України.

Кабінет міністрів призначив Валерія ІВАЩЕНКА, який досі займав посаду заступника міністра оборони, першим заступником міністра оборони, який нині виконує обов’язки міністра.

9 червня Президент В.ЮЩЕНКО заявив, що планує наступного дня, 10 червня, подати до Верховної Ради кандидатуру міністра оборони, однак не назвав її.

 

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