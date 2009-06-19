Яценюк гордий своєю національністю

Народний депутат, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що в Україні не буде конфліктів на міжнаціональному грунті.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістам, повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту змін”.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив: «Ніхто в Україні не почне конфліктів на міжнаціональному ґрунті і не буде на цьому отримувати електоральні бали”. “Я зроблю для цього все», - додав він.

Лідер «Фронту змін» наголосив, що буде “захищати кожного єврея, росіянина, поляка, німця, будь-яку іншу національність, яка є українцем по духу і є громадянином України».

Відповідаючи на запитання, хто він є за національністю, А.ЯЦЕНЮК сказав: «Я гордий тим, що я українець».