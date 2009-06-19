Литвин досі не бачив у ВР жодної антикризової програми

На сьогодні в Україні жодна з політичних сил не внесла антикризову програму на розгляд Верховної Ради, заявляє спікер парламенту Володимир ЛИТВИН.

Про це він сказав вчора у Донецькій області на зустрічі з жителями міста Шахтарська.

Відповідаючи на запитання, чому у Верховній Раді не розглядається антикризова програма Комуністичної партії України, В.ЛИТВИН сказав: «Для того, щоб розглядати програму виходу з кризи, яку пропонує КПУ, треба цю програму спочатку мати». При цьому він додав: «Ось покажіть мені її, завтра я винесу її на розгляд. Окрім розмов, я не бачив, щоб хоч одна політична сила внесла свою програму».

Спікер зазначив, що про програму виходу країни з кризи в Україні, «на превеликий жаль, немає серйозної розмови і відповідальної». «Я вважав і вважаю, намагався і намагаюся посадити їх всіх, щоб сказали – в якому стані перебуває країна, з якої причини перебуває в такому стані, хто несе відповідальність, - пояснив В.ЛИТВИН. - І, головне, що ми далі робитимемо, і як люди себе почувати». На його переконання, спільно всім політикам треба спочатку визначити, «що є той мінімум, яким потрібно забезпечити людину, – в житлово-комунальній сфері, у сфері медицини, у сфері основних продуктів харчування, а потім сказати, що ми далі виходитимемо всі разом із кризи і будуть ось такі результати». Але сьогодні до політиків, за словами спікера, «на превеликий жаль, докричатися практично неможливо».

Відповідаючи на запитання, коли закінчиться криза, В.ЛИТВИН сказав, що прогнозувати складно, але наступної осені буде гірше. “Я хочу сказати, що це добре, коли говорять, що закінчилася криза, тому що треба мати якусь внутрішню впевненість. Але, наскільки я можу судити – до осені ситуація буде гіршою”. – зазначив спікер. Він пояснив свою думку тим, що “до Росії вже забрали гроші за прокачування, за транзит газу до кінця року, а треба обслуговувати і систему, тощо... оскільки у нас діє принцип – прожив день, і слава Богу”.