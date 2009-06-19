Яценюк хоче дати місцевим радам вудку, а не рибу

Народний депутат України, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що для виведення регіонів з кризи необхідно провести бюджетну й адміністративно-територіальну реформу. Про це він заявив на прес-конференції для ЗМІ 7 західних регіонів України в Івано-Франківську.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту змін», А.ЯЦЕНЮК сказав, що «законодавство має дати місцевим радам змогу отримати кошти на розвиток інфраструктури, дати територію для ведення бізнесу, дати вудку, а не рибу - це базові три рецепти, як працювати з цими містами». За його словами, для міст потрібно встановити правила, які підвищать зацікавленість у частині надходження до бюджету податків і зборів. Також А.ЯЦЕНЮК наполягає на необхідності ліквідувати місцеві адміністрації. «Вони повинні перейти в статус префектури», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що сьогодні найбільше постраждали підприємства малого та середнього бізнесу. «Необхідні податкові канікули для суб`єктів, які щойно починають роботу, має бути компенсація відсоткових ставок, відновити кредитну активність і забезпечити їм доступ до бюджетного ресурсу», - вважає А.ЯЦЕНЮК.

А.ЯЦЕНЮК сьогодні також відвідав Івано-Франківську обласну лікарню, де привітав лікарів з професійним святом і подарував переносний рентген-апарат.