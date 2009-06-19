Наша Україна хоче змінити назву

Рада партії «Наша Україна» обговорила проекти змін до статуту партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам після закінчення засідання ради партії повідомила її голова Віра УЛЬЯНЧЕНКО.

Вона сказала, що на засіданні не обговорювалась можливість перенесення з’їзду партії, і відповідно до рішення, ухваленого на попередньому засіданні ради партії, з’їзд відбудеться 27 червня.

За словами В.УЛЬЯНЧЕНКО, члени ради обговорили політичну та економічну ситуацію в країні, а також роль «Нашої України» у процесі внесення змін до Конституції України.

В.УЛЬЯНЧЕНКО зауважила, що на засіданні обговорювались проекти змін до статуту партії. За її словами, рада партії дала доручення президії підготувати низку резолюцій. Зокрема, у цих резолюціях має бути дана оцінка виконанню соціальних програм в Україні, оскільки, за словами В.УЛЬЯНЧЕНКО, це є одним із ключових положень програми Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Також, за її словами, з’їзду партії має бути запропоновано проект резолюції щодо позиції партії «Наша Україна» у період виборчої кампанії.

Що стосується внесення змін до статуту партії, то В.УЛЬЯНЧЕНКО розповіла, що делегатам з’їзду «Нашої України» може бути запропоновано повернутись до попередньої назви партії «Наша Україна» замість «Народний Союз Наша Україна». Також, за словами голови ради партії, пропонується внести зміни до статуту, які стосуються питань вступу нових членів у партію, зокрема, пропонується у цьому питанні розширити повноваження первинних організацій.

Крім цього, сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО, на з’їзді буде розглянуте питання щодо зміни процедури формування ради партії. Зокрема, за її словами, пропонується скасувати норму, відповідно до якої до цього органу за посадою входять члени «Нашої України». які є народними депутатами, мерами міст, головами обласних державних адміністрацій.

Натомість пропонується, аби питання їхньої приналежності до ради партії обговорювали та ухвалювали обласні партійні організації, додала вона.