Черномирдін: Тимошенко двоє штанів треба носити, щоб не продувало...

Віктор Черномирдін, який завершив свою місію російського посла в Україні, заявив, що по-людськи завжди поважав і поважає президента України Віктора Ющенка, а прем`єрові Юлії Тимошенко порадив носити дві пари штанів.

"Я як людину його (Ющенко) поважаю. Він романтик. Він малює. І це хороша якість. Я не малюю, а якщо намалюю, нікому мало не здасться", - сказав Черномирдін у п`ятницю на прощальній зустрічі з українськими журналістами в Києві.

Черномирдін, відомий своїми афоризмами, також охарактеризував прем`єр-міністра Юлію Тимошенко. "Що стосується Тимошенко, я сказав, а сьогодні можу тільки додати: їй двоє штанів треба носити, щоб не продувало... Я її бачу такою, як я сказав. Так не можна вчиняти. Особисте - це має бути на другому плані. Не можна це вип`ячувати, не можна. Така природа політика", - сказав Черномирдін.

Раніше в інтерв`ю РІА Новості Черномирдін заявляв, що Тимошенко "цілеспрямована, напориста, харизматична. Їй би штани... А декому в Україні замість штанів спідниці одягнути". В той же час, він сказав, що робота в уряді - це така робота, де не варто чекати подяки і немає приводів посміхатися. "Дякують іншим і у іншому місці", - сказав Черномирдін, пригадавши і про свій досвід прем`єра. (Черномирдін очолював уряд РФ з 1992 по 1998 роки.)