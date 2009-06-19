Ульянченко впевнена, що Україна підтримає "Конституцію від Ющенка"
Наша Україна хоче широкого обговорення
Голова Ради партії «Наша Україна» Віра УЛЬЯНЧЕНКО впевнена, що проект Конституції Президента України Віктора ЮЩЕНКА пройде всенародне обговорення і буде підтриманий українським народом.
Про це вона заявила журналістам після засідання політради партії, повідомили УНІАН у прес-службі НСНУ.
«Наша Україна» буде підтримувати президентські зміни і доповнення до Конституції. Я сподіваюся, що пройде активне всенародне обговорення і цей проект буде схвалений громадськістю», - сказала вона.
В.УЛЬЯНЧЕНКО також закликала представників обласних організацій партії активніше співпрацювати з місцевою пресою у донесенні позиції партії та в роз’ясненні положень Президентського проекту Конституції.
Вона висловила сподівання, що таке широке обговорення Конституції В.ЮЩЕНКА, до якого закликає приєднатися «Наша Україна», призведе до гарного результату.