Ульянченко впевнена, що Україна підтримає "Конституцію від Ющенка"

Голова Ради партії «Наша Україна» Віра УЛЬЯНЧЕНКО впевнена, що проект Конституції Президента України Віктора ЮЩЕНКА пройде всенародне обговорення і буде підтриманий українським народом.

Про це вона заявила журналістам після засідання політради партії, повідомили УНІАН у прес-службі НСНУ.

«Наша Україна» буде підтримувати президентські зміни і доповнення до Конституції. Я сподіваюся, що пройде активне всенародне обговорення і цей проект буде схвалений громадськістю», - сказала вона.

В.УЛЬЯНЧЕНКО також закликала представників обласних організацій партії активніше співпрацювати з місцевою пресою у донесенні позиції партії та в роз’ясненні положень Президентського проекту Конституції.

Вона висловила сподівання, що таке широке обговорення Конституції В.ЮЩЕНКА, до якого закликає приєднатися «Наша Україна», призведе до гарного результату.