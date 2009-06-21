Литвин: треба мати мужність залишатись у владі

Голова Верховної Ради Володимир Литвин сумнівається у прийнятті парламентом кадрових рішень на цьому пленарному тижні .

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в ході поїздки на Рівненщину.

За його словами, «зрозуміло, що на наступному пленарному тижні кадрова проблематика буде одна з ключових у діяльності Верховної Ради України».

В той же час спікер додав, що «за результат, за результативність ручатися не можу».

Він підкреслив, що сьогодні в українському політикумі діє принцип «чим гірше, тим краще, який, по суті справи, був завжди на озброєнні української еліти».

В.ЛИТВИН підкреслив, що сьогодні в уряді скоріше відбувається «не процес витіснення», а «навіть процес звільнення і навіть втечі».

Голова ВР підкреслив, що нині «треба мати мужність залишатися у владі, бо тікати простіше, особливо перед президентськими виборами».

В.ЛИТВИН додав, що всім уже зрозуміло, що сьогодні «влада є банкрутом», а рівень державної політики зведено до рівня «політичного авантюризму, непрофесіоналізму, безсоромності і злодійства».