Львівська НСНУ закликає порвати з Литвиним і Тимошенко

Львівська обласна організація партії Народний Союз Наша Україна закликає депутатів Верховної Ради від блоку НУ-НС вийти з коаліції з Блоком Юлії Тимошенко та Блоком Литвина. Таке рішення ухвалила звітно-виборча конференція облорганізації 20 червня.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова облорганізації НСНУ Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ.

За його словами, відповідне звернення прийнято до з’їзду партії НСНУ, яке відбудеться 27 червня у Києві.

“Одним із пунктів порядку денного з’їзду буде внесення змін до Статуту партії НСНУ в частині зміни назви партії на Наша Україна”, - зазначив В.В’ЯЗІВСЬКИЙ.

Також облорганізація закликає представників НУ-НС вийти зі складу Кабінету міністрів.

"Своїх міністрів з уряду потрібно забрати", - заявив лідер Львівської міської організації НСНУ Олексій ЛУЦІВ.

Крім того, львівська облорганізація закликала місцеві парторганізації області припинити співпрацю з БЮТ.